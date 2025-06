ETV Bharat / state

ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ All is Well ! ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ - LUDHIANA BY ELECTION

ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਗਾਇਬ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : June 7, 2025 at 5:19 PM IST 2 Min Read