ETV Bharat / state

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ: ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਸੱਭ ਕੁੱਝ - LUDHIANA WEST BY ELECTION

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : June 18, 2025 at 2:27 PM IST | Updated : June 19, 2025 at 6:30 AM IST 6 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 19 ਜੂਨ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ (ETV Bharat) ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦਕਿ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,74,437 ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 89,602 ਮਰਦ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 84,825 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ, 10 ਵੋਟਰ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ (ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ (ETV Bharat) ਕੁੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 192 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਇੱਕ ਬੂਥ ਪੀਡਬਲਊਡੀ (PWD) ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ (ETV Bharat) ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡ੍ਰਾਈ ਡੇਅ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਜੂਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਡ੍ਰਾਈ ਡੇਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਰ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਵ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ (ETV Bharat) ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਗੋਗੀ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Last Updated : June 19, 2025 at 6:30 AM IST