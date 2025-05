ETV Bharat / state

ਜਦੋਂ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, BCM ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ - SPECIAL CHILD JAIVEER SINGH

ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ( ETV Bharat )

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ‘ਹਿੰਮਤ ਏ ਮਰਦਾ, ਮਦਦ ਏ ਖੁਦਾ’, ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੈਵੀਰ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਜੈਵੀਰ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਜੈਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰੀਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ (ETV Bharat) ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ

