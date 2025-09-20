ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਬਰਾਮਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 20, 2025 at 6:22 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤ 11:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਮਤਰੇਆ ਭਰਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ?
ਐਸਪੀ ਰੇਲਵੇ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ। ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਵਿਛਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸੌਂਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ 2:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੋਰ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨੇੜੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰਤ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
"16 ਅਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਈ ਮਹਿਲਾ ਲਾਲਤੀ ਦੇਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਮਹਿਲਾ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।" -ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਐਸਪੀ ਰੇਲਵੇ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਨੀਤਾ ਦਾ ਪਤੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਨੀਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਨੀਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।"
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੀੜਤ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਲਾਲਤੀ ਦੇਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਲੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਾਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"