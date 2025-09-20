ETV Bharat / state

ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਬਰਾਮਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

RECOVERS MISSING CHILD
ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਬੱਚਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 20, 2025 at 6:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤ 11:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਮਤਰੇਆ ਭਰਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਬੱਚਾ (ETV Bharat)

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ?

ਐਸਪੀ ਰੇਲਵੇ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ। ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਵਿਛਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸੌਂਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ 2:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੋਰ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨੇੜੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰਤ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

"16 ਅਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਈ ਮਹਿਲਾ ਲਾਲਤੀ ਦੇਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਮਹਿਲਾ ਅਨੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।" -ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਐਸਪੀ ਰੇਲਵੇ

RECOVERS MISSING CHILD
ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ETV Bharat)

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਨੀਤਾ ਦਾ ਪਤੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਨੀਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਨੀਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।"

RECOVERS MISSING CHILD
ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ETV Bharat)

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੀੜਤ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਲਾਲਤੀ ਦੇਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਲੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਾਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

LUDHIANA POLICEMISSING CHILD RAILWAY STATIONਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸLUDHIANA RAILWAY STATIONRECOVERS MISSING CHILD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਲਦੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਪੀਓ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿਖਾਈ ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 55 ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਓ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਾਓ 3000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.