ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਦਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਟੈਸਟ - FIRST DEATH DUE TO CORONA IN PUNJAB

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ( ETV BHARAT )

Published : May 28, 2025 at 8:48 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 39 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਦਮ, ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ (ETV BHARAT) ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ 'ਚ

