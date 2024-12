ਸਾਵਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀਓ! ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'One Nation, One Education, One Health Care System ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ