ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ: ਕਾਰਵਾਈ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

Punjab Vidhan sabha special session
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੀਐਮ, ਪੰਜਾਬ)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2025 at 10:46 AM IST

Updated : September 26, 2025 at 11:13 AM IST

Punjab Vidhan sabha special session Live Updates: ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੈਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

11:12 AM, 26 Sep 2025 (IST)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ।

11:09 AM, 26 Sep 2025 (IST)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

10:49 AM, 26 Sep 2025 (IST)

ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਮੁੱਦਾ

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। 12 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

10:45 AM, 26 Sep 2025 (IST)

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-

  1. ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ
  2. ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ
  3. ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਨਕੋਟੀਆ (ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ)
  4. ਸ਼ਹੀਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਏਐਲਡੀ)
  5. ਸ਼ਹੀਦ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ (ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ)
  6. ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ)
  7. ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਿਪਾਹੀ)
  8. ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ (ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ)
  9. ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ

10:45 AM, 26 Sep 2025 (IST)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2,565 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 57 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

