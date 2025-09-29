ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ: ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੀ ਜਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਚਲਾ ਵੱਖਰਾ ਸੈਸ਼ਨ...

Punjab Vidhan sabha session
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 29, 2025 at 10:54 AM IST

Updated : September 29, 2025 at 11:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
Punjab Vidhan Sabha Special Session Updates: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ।

LIVE FEED

11:24 AM, 29 Sep 2025 (IST)

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਚਲਾ ਵੱਖਰਾ ਸੈਸ਼ਨ...

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਚਲਾ ਵੱਖਰਾ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

11:04 AM, 29 Sep 2025 (IST)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

11:01 AM, 29 Sep 2025 (IST)

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

'ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Last Updated : September 29, 2025 at 11:26 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJAB VIDHAN SABHA SESSIONਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨPUNJAB FLOODSCM BHAGWANT MANNPUNJAB VIDHAN SABHA LIVE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਈਆਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਬੀਪੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧੂਪ... ਇਸ ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.