ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ (23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ।
- 3 ਲੱਖ,84 ਹਜ਼ਾਰ, 205 ਆਬਾਦੀ ਹੜ੍ਹ-ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।
- 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
- 1903 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।
- 196 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
- ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 3 ਲਾਪਤਾ।
- ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
- 1 ਲੱਖ, 71 ਹਜ਼ਾਰ, 819 ਹੇਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ।
- NDRF ਦੀਆਂ 31 ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀਆਂ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ।
- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੁਟੀ।
- ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਮਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕੁੱਲ 134 ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।