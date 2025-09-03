ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਅੱਪਡੇਟ: ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਖਾਸ ਐਲਾਨ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਔਰੇਂਜ ਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ, ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ - PUNJAB FLOODS LATEST UPDATES
Published : September 3, 2025 at 8:48 AM IST
Punjab Floods and Rain Updates : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 30 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ-ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ), ਐਡਿਡ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ) ਵੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
LIVE FEED
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ?
- ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ (23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ।
- 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੜ੍ਹ-ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।
- ਲਗਭਗ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
- 174 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
- ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 29 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
- ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
- 1 ਲੱਖ, 48 ਹਜ਼ਾਰ, 590 ਹੇਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ।
- NDRF ਦੀਆਂ 23 ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀਆਂ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ।
- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੁਟੀ।
- ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਮਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕੁੱਲ 114 ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Punjab Floods and Rain Updates : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 30 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ-ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ), ਐਡਿਡ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ) ਵੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
LIVE FEED
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ?
- ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ (23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ।
- 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੜ੍ਹ-ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।
- ਲਗਭਗ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
- 174 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
- ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 29 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
- ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
- 1 ਲੱਖ, 48 ਹਜ਼ਾਰ, 590 ਹੇਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ।
- NDRF ਦੀਆਂ 23 ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀਆਂ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ।
- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜੁਟੀ।
- ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਮਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕੁੱਲ 114 ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।