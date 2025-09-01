ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਅਲਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ - PUNJAB FLOOD NEWS

Punjab Flood Updates
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਮੀਂਹ Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 1, 2025 at 7:31 AM IST

Updated : September 1, 2025 at 9:54 AM IST

Punjab Floods and rain updates : ਪੰਜਾਬ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (1 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

LIVE FEED

9:53 AM, 1 Sep 2025 (IST)

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ, ਕਈ ਥਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਘੰਟਾਘਰ, ਢੋਲੇਵਾਲ ਤੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।

9:50 AM, 1 Sep 2025 (IST)

ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ -

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ।

8:55 AM, 1 Sep 2025 (IST)

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਲਾਲ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ

ਰਿਆਸੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਲਾਲ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

8:43 AM, 1 Sep 2025 (IST)

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪਿੰਡ ਦੁੱਲੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਲੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਇਕਦਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਜੈਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

8:35 AM, 1 Sep 2025 (IST)

ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਦਿੱਲੀ: ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

7:46 AM, 1 Sep 2025 (IST)

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ!

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੰਡੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7:37 AM, 1 Sep 2025 (IST)

ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਣਗੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ

ਅੱਜ (1 ਸਤੰਬਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

7:35 AM, 1 Sep 2025 (IST)

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ/ਐਡਿਡ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ- ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

7:30 AM, 1 Sep 2025 (IST)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।

  • ਰੈਡ ਅਲਰਟ- ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਸਾਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ।

