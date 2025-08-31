ETV Bharat / state

ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ AAP ਲੀਡਰ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ 'ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮਹਿਲਾ ਬੋਲੀ-'ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ' - PUNJAB FLOOD UPDATE

ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਸਥਿਤੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 31, 2025 at 9:56 AM IST

Updated : August 31, 2025 at 12:03 PM IST

Punjab Floods and rain updates : ਪੰਜਾਬ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਤਲਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਪਸ਼ੂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਸਕਿਊ ਲਈ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

11:59 AM, 31 Aug 2025 (IST)

ਸਾਂਸਦ ਭੱਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਸਾਂਸਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, @narendramodi, @NDRFHQ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ: •ਫੌਜ ਅਤੇ NDRF ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। •ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਛੱਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। •ਫਸਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

11:53 AM, 31 Aug 2025 (IST)

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ !

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ !

ਇਹ ਮੁਨੀਸ਼ ਸੀਸੋਦੀਏ ਦੀ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ !

ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ!

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ !

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਕਰੇਂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਰੋਕ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ !

11:51 AM, 31 Aug 2025 (IST)

'ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ'

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

10:27 AM, 31 Aug 2025 (IST)

ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟਿਆ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।

ਪਾਣੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟਿਆ (ETV BHARAT)

10:01 AM, 31 Aug 2025 (IST)

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ (ETV BHARAT)

9:58 AM, 31 Aug 2025 (IST)

ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 524.853 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 527 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਪਿਲਵੇਅ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, 4 ਸਪਿਲਵੇਅ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ।

9:54 AM, 31 Aug 2025 (IST)

ਮੁੜ ਦੌੜੇਗੀ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਟ੍ਰੇਨ

ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੱਜ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟਰ
ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟਰ (@NorthernRailway)

