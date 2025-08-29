ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ: ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ, 3 ਹੋਰ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ - PUNJAB FLOOD AND RAIN ALERT

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਅਪਡੇਟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 29, 2025 at 10:31 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 11:30 AM IST

Punjab Flood and Rain Alert Updates: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੜ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮਾਂ ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

11:29 AM, 29 Aug 2025 (IST)

ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਅੱਜ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਰਮਦਾਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੋਮਾਹਲ 2 ਵਜੇ, ਬੇਦੀ ਛੰਨਾ 3 ਵਜੇ, ਸਾਰੰਗਦੇਵ ਖਾਨਵਾਲ ਵਿਖ਼ੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ।

11:23 AM, 29 Aug 2025 (IST)

ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 3 ਦੀ ਭਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ। ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

10:28 AM, 29 Aug 2025 (IST)

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ

  • ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੋਵਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 1680 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਪਰ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਛੋਟਾ ਹੈ।
  • ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  • ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1671.89 ਫੁੱਟ ਹੈ।
  • ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ, 50524 ਕਿਊਸਿਕ
  • ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 52663 ਕਿਊਸਿਕ।
  • ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, 12500 ਕਿਊਸਿਕ।
  • ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, 10150 ਕਿਊਸਿਕ।
  • ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 30550 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

