ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ-PM ਮੋਦੀ ਫੇਰੀ: ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅੱਪਡੇਟ (ETV Bharat)
Published : September 9, 2025 at 7:41 AM IST

Updated : September 9, 2025 at 8:26 AM IST

PM Modi Visit In Punjab Flood Affected Areas: ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੀਐਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। 3 ਲੱਖ, 87 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜਦਕਿ, 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 219 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 123 ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਕੁੱਲ 184938.05 ਹੇਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ 23 ਟੀਮਾਂ, 2 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟਾਸਕ ਫਾਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 30-35 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੀਐਸਐਫ ਸਣੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। 174 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

