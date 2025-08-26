ਪਠਾਨਕੋਟ: ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਅੇਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਏ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ- ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ-ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ: ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਿਆ ਪਾਣੀ - FLOODS IN PUNJAB
Published : August 26, 2025 at 8:52 AM IST
Updated : August 26, 2025 at 10:57 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਝਾ,ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨੇ ਪੁਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਸਣੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ, ਜੰਮੂ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਬੰਦ
ਪਠਾਨਕੋਟ : ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਕੰਦਰੋੜੀ ਵਿਚਕਾਰ BR-232 'ਤੇ ਡਾਊਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਪ ਲਾਈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟਾਅ ਕਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਦੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਣੇਪਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਿਲ ਹਲਾਤਾ ਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਟੇਂਡੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਝੀਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਾ
ਪਠਾਨਕੋਟ : ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਰਨੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਮਾ ਨੇੜੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ?
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਜ (26-08-2025) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ -
- ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੋਵਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 1680 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਪਰ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 9 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
- ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਸਮਤਲ ਗੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਫੁੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
- ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਜ 1670.70 ਫੁੱਟ ਹੈ।
- ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 84283 ਕਿਊਸਿਕ।
- ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ - 43152 ਕਿਊਸਿਕ।
ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, 12500 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, 10150 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, 21150 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈਡ ਨੂੰ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ, 80 ਹਜਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਟੇਂਡੀ ਵਾਲ਼ਾ, ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਲਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ x ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੰਗਰੂਰ , ਬਰਨਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ (30-40 kmph) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
