ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: CM ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

CM Bhagwant Mann and Arvind Kejriwal lay foundation stone of playground Live Update
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਨੀਂਹ ਪੱਧਰ (Youtube @ Government of Punjab)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 9, 2025 at 1:20 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 2:02 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ 3,000 ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਾਰਾਣੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

LIVE FEED

2:12 PM, 9 Oct 2025 (IST)

ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ।

1:51 PM, 9 Oct 2025 (IST)

ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣੇਗਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਹਰ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਕੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।"

1:47 PM, 9 Oct 2025 (IST)

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਨਸ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।"

1:44 PM, 9 Oct 2025 (IST)

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਣ। 3100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ।"

1:42 PM, 9 Oct 2025 (IST)

ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਾਰਨ ਉਡੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ: ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

1:23 PM, 9 Oct 2025 (IST)

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 4 ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ: ਮਾਨ

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰ੍ਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ 4 ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ, ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਦੇ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਅਲੋਪ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।"

1:15 PM, 9 Oct 2025 (IST)

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਾਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਾਰਾਣੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ।

