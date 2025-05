ETV Bharat / state

Punjab Blackout Live Update: ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਛਾਅ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਟੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ - BLACKOUT IN PUNJAB

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 31, 2025 at 8:47 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 9:46 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED ਮੋਗਾ ’ਚ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੋਗਾ: ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੋਗਾ ’ਚ ਵੀ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲੈਕਆਊਟ ਜਿਵੇਂ ਹਲਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਡਰਿਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਸਲੇ ਡਾਇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਡਰਿਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਤਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸਲ ’ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕਟਿਨ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕ ਟਰਿਲ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣੀ ਵਧੇਰੇ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸੀਆਂ ਮੌਕਾ-ਅਭਿਆਸ ਮਾਤਰ ਰਵਾਇਤ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ। ਮੋਗਾ ’ਚ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿਯੋਗ (Etv Bharat) ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਮਾਨਸਾ: ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 07 ਵਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮਾਨਸਾ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਬਾਰੇ, ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਅਪਨਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ (Etv Bharat) ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ (Etv Bharat) ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਲੈਕਆਊਟ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ. ਬੈਨਿਥ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਲੈਕਆਊਟ (Etv Bharat) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 8.15 ਵਜੇ ਤੱਕ "ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ" ਤਹਿਤ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ "ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ" ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਨੋਹਰ, ਹਸਨਪੁਰ, ਬੱਦੋਵਾਲ, ਰੁੜਕਾ, ਜਮਗਪੁਰ, ਖਡੂਰ, ਹਵੇਲੀ, ਅੱਡਾ ਸਿਟੀ ਦਾਖਾ, ਅਜੀਤਸਰ, ਈਸੇਵਾਲ, ਗਹੌਰ, ਦੇਤਵਾਲ, ਕੈਲਪੁਰ, ਬੜੈਚ, ਮਦਿਆਨੀ, ਮੋਰ ਕਰੀਮਾ, ਬੂਥਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ 66ਕੇ.ਵੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੱਦੋਵਾਲ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਫੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 66 ਕੇ.ਵੀ ਫੀਡਰ ਢੋਲੇਵਾਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੌਕ, 11ਕੇ.ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੀਡਰ, 11ਕੇ.ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਫੀਡਰ, 11ਕੇ.ਵੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਫੀਡਰ, 11ਕੇ.ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਮੰਜੂ ਸਿਨੇਮਾ ਰੋਡ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਗਲੀ, ਸ਼ਾਹ ਤਲਾਈ ਮੰਦਿਰ, ਬੰਬੇ ਮੈਟਲਜ਼, ਘਾਟੀ ਸ਼ਾਹ ਮਿੱਲਜ਼, ਮੂੰਗਫਲੀ ਮੰਡੀ, ਸੰਤਪੁਰਾ ਮੰਡੀ, ਭਗਵਾਨ ਨਗਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨਗਰ, ਰਾਮਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ, ਦਾਦਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਅਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਾਵਰ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਮ ਘਰ ਰੋਡ, ਐਮ.ਈ.ਐਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਗਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 8.15 ਵਜੇ ਤੱਕ "ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ" ਤਹਿਤ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ (Etv Bharat) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪਰੀਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੰਦ (Etv Bharat)

Last Updated : May 31, 2025 at 9:46 PM IST