ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ - LAKHS WORTH OF THEFT IN LUDHIANA

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ...

LAKHS WORTH OF THEFT IN LUDHIANA
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ (Etv Bharat)
Published : August 19, 2025 at 7:10 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਕਿਚਲੂ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਲਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੀੜਤ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ (Etv Bharat)

'ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅੱਠ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਰਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਿਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 31 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਿਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਰਿਮਾਂਡ

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਿਮ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

'ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ'

ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਮੁਕਲ ਮੁੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਕ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

