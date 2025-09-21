ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਸਨ ‘ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ’ ਆਰਤੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ? ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਵਲ

ETV Bharat / state

ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਸਨ 'ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ' ਆਰਤੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ? ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਵਲ

ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਤੀ ‘ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ’ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

COMPOSER AARTI OM JAI JAGDISH HARE
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਤੀ ‘ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ’ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 21, 2025 at 3:46 PM IST

5 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਗਾਈ ਜਾਣ ਆਰਤੀ ‘ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ’ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਆਰਤੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਉਲਝੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਨ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਹਾਰ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਤੀ ‘ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ’ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ‘ਭਾਗਯਵਤੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1888 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਵੀ ਸਨ।

ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੋਰੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ

ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 30 ਸਤੰਬਰ 1837 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੈ ਦਿਆਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇਈ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਖ ਫਿਲੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਰਤੀ ‘ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ’ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਜੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਚੜ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। 24 ਜੂਨ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਸਨ ਆਰਤੀ ‘ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ’ ਦੇ ਰਚੇਤਾ? (ETV Bharat)

ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ

ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ : 'ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤ-ਚੀਤ’ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ’ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ 1875 ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ’

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀਸ਼ੀਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ’ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ।


ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਵਲ ‘ਭਾਗਯਵਤੀ’ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 1865 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। "

Pandit Shraddha Ram Phillauri
ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ (ETV Bharat)

"ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਭਾਗਯਵਤੀ’। ਇਹ ਨਾਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਰਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਈਏ।" -ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ

ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਥ

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।''


ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਪੰਡਤ

ਸਿਰਫ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਫਿਲੌਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਦਾ ਹੀ ਦਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਫਿਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗਲ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਲੌਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

