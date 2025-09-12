ਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ ਨੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸਦੀ ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਕੀ ਬਦਲਿਆ।
Published : September 12, 2025 at 6:34 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੇਤ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਲਟ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ ਨੀਤੀ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜ ਸਕਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੇਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਦਰਅਸਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸਿਲਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ' ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਵਰਤ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਿਆਸ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਆਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ 'ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ' ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ਕਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਵੜਿੰਗ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੋ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਤੇਲ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।- ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਂਗਰਸ
ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤ 'ਚ ਰੇਤ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੀ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ। -ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਣ। ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਰੇਤ ਹਟਾ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।