ਰੱਖੜੀ 2025: ਜਾਣੋ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਰੱਖੜੀ - RAKSHA BANDHAN 2025

ਪੰਡਤ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 9 ਤਰੀਕ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

RAKSHA BANDHAN 2025
ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਰੰਗ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ ਖਾਸ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 8, 2025 at 5:52 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਰੱਖੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਰੱਖੜੀ (ETV Bharat)

ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਅਰਥ

ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਰੱਖਸ਼ਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਬੰਧਨ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਨ੍ਹਣਾ।

ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ

ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਪੰਡਿਤ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁੱਭ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 9 ਤਰੀਕ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

RAKSHA BANDHAN 2025 MUHURAT
ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਮਹੂਰਤ (ETV Bharat)



ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰੰਗ

ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਨਮਾਸੀ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 9 ਅਗਸਤ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 9 ਅਗਸਤ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੀਲਾ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। - ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਡਤ

RAKSHA BANDHAN SPECIAL COLORS
ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਰੰਗ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ ਖਾਸ (ETV Bharat)

ਭਦਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਲਕ

ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭਦਰਾ ਦੋਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 8 ਅਗਸਤ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਜੇ ਹੀ ਭਦਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 9 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਮੰਗਲਕ ਹੈ।

ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ

ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਬਲੀ ਦੀ ਕਲਾਈ ‘ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੜੀ ਭੈਣ–ਭਰਾ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਚ ਭੈਣਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਾਈ ‘ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

RAKSHA BANDHAN 2025
ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (ETV Bharat)

ਰੱਖੜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ?

ਭੈਣਾਂ ਰੱਖੜੀ, ਰੋਲੀ (ਲਾਲ ਧਾਗੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ), ਚੌਲ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਥਾਲੀ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

RAKSHA BANDHAN 2025
ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਡਤ (ETV Bharat)

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਹੱਤਵ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ 2025 ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਭ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਓ।

