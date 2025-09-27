ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ: ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ, ਨਿੱਤਨੇਮ ਅਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਜਾਰੀ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
Published : September 27, 2025 at 11:18 AM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ"। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨ -ਜੀਵਨ, ਪਸ਼ੂ- ਪੰਛੀ, ਪੇੜ- ਪੌਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿਨ -ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਰਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ "ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿਨ -ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੈਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਨਿੱਤਨੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।"
ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਆਗੂ
ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੱਪ ਲੜਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ "ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ ॥ ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ ॥੧॥" । ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਤਨੇਮ ਅਰਦਾਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।