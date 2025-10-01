ਕੇਐਫਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਸੀ ਚਿਕਨ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੇਐਫਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉੱਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਚਿਕਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
Published : October 1, 2025 at 9:34 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਚੌਂਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ,ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੂਡ ਚੇਨ ਕੇਐਫਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ।
'ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਚਿਕਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ'
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗਾਹਕ ਮੁਤਾਬਿਕ,' ਉਹ ਕੇਐਫਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਕਨ ਬਕੈਟ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ।'
'ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ'
ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਿਕਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ।
'ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ (DHO) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਟੀਮ ਅੱਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'
'ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ'
ਫਿਲਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।