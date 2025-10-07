ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਘਟਾਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕ
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਰਫੀਸ਼ਅਲ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ।
Published : October 7, 2025 at 10:49 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜੀਐਸਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਣਕ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧੂਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕੀ?
"ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਾਈ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗ੍ਰਾਹਕ
ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ
ਉਧਰ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨਕਾਰ ਜੋ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਵੈਲਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਜਵੈਲਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ।
"ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ 'ਚ ਇਨਵਸੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।" ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ
ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੇਕਅੱਪ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਜਵੈਲਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 1,24.000 ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਚ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਲੈਸ, ਗਲੇ ਦੇ ਹਾਰ, ਝੁੰਮਕੇ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਤ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।"