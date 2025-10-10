ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ, ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ...
Published : October 10, 2025 at 2:23 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਛੱਲਨੀ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
"ਇਹ ਵਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰੋਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਜੋ ਕਿ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਤਿਆਵਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।" - ਅਚਾਰਿਆ ਪੰਕਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੰਡਿਤ
ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ
ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੜਕਸਾਰ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਇਨੇ
ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਸੁਹਾਗਣਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚਤੁਰਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਕ ਚਤੁਰਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ (ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ) 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ...
- ਤਾਂਬਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਜਾਂ ਗੜ੍ਹਵੀ
ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂਬੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
- ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਹਾਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਕਰਵਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੌਰਾਨ ਛਾਨਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੌਰਾਨ ਛਾਨਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
- ਮਹਿੰਦੀ
ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮਠਾਈਆਂ
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ, ਖੀਰ ਅਤੇ ਬਰਫੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਕਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਦੀਵਾ
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਵਾ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਜਾ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੂਪ, ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਗੰਗਾ ਜਲ, ਦੱਖਣਾ, ਚੰਦਨ, ਕੁੰਕੁਮ (ਸਿੰਦੂਰ) ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਤ (ਚਾਵਲ) ਨਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿਵ, ਪਾਰਵਤੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ, ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ, ਗਣੇਸ਼, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਫਲ, ਨਾਰੀਅਲ ਆਦਿ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ। 16 ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਕ ਚਤੁਰਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਵਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।