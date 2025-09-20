ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 38 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

CYBER FRAUDSTERS
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 20, 2025 at 1:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟੀਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਹੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 38 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਈਬਰ ਡੀਐਸਪੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 40 ਲੈਪਟਾਪ, 67 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 38 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (ETV BHARAT)


'10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ'

ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, 38 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 40 ਲੈਪਟਾਪ, 67 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

'ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ'

ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਸਾਈਬਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਾਬੀ ਟੌਹਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਨੇ ਤਾਜ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਜਨ ਮਦਨ ਅਤੇ ਵਰੁਣ, ਸਾਰੇ ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਖਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ।'

CYBER FRAUDSTERS
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ (ETV BHARAT)


'ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ'

ਇੱਕ ਮੁਖਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਏ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 40 ਲੈਪਟਾਪ, 67 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।

'ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ'

ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਝਾਰਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।'

Cyber ​​Crime Team Kapurthala
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਕ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (ETV BHARAT)

'ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਏ ਨੇਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ'

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਗਵਾੜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਜਨ ਮਦਨ, ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਵਰੁਣ, ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੌਰਵ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼, ਗੁੜਗਾਓਂ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼, ਨਿਵਾਸੀ ਗੁੜਗਾਓਂ, ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ, ਨਿਵਾਸੀ ਬਦਾਉਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵਿਕਾਸੋ ਅਛੂਮੀ, ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਰਾਜ, ਨਿਵਾਸੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਸੁਮਿਤ, ਨਿਵਾਸੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਸੌਰਵ, ਨਿਵਾਸੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਵਾਸੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਨੰਦ, ਨਿਵਾਸੀ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਪਾਰਸ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਨਿਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੈਕਸਕੈਰੇਜ ਜੁਲਾਈ, ਨਿਵਾਸੀ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅੰਕਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਵਾਸੀ ਝਾਰਖੰਡ, ਉਜਵਲ, ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਹਦਰਾ, ਦਿੱਲੀ, ਦੀਪਕ, ਨਿਵਾਸੀ ਗੁੜਗਾਓਂ, ਫੈਜ਼ਾਨ ਭੱਟ, ਅਨੰਤਨਾਗ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਿਰਾਜ ਖਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ, ਨਿਵਾਸੀ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪ੍ਰਤੀਕ, ਨਿਵਾਸੀ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ, ਨਿਵਾਸੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਆਕਾਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਾਸੀ ਝਾਰਖੰਡ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਵਾਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸੁਮੰਜਲੀ ਲੋਹਾਰ ਵਾਸੀ ਉੜੀਸਾ, ਸੁਨੈਨਾ ਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨ ਪਾਂਡੇ ਵਾਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਵਾਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਿਊਜ਼ਸਾਈਬਰ ਠੱਗCYBER THUG GANGKAPURTHALA POLICEPUNJAB CYBER ​​CRIME

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਲਦੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਪੀਓ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿਖਾਈ ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 55 ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਓ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਾਓ 3000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.