"ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀ", ਕਮਲ ਕੌਰ ‘ਭਾਬੀ’ ਉਰਫ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ
ਨਿਮਰਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ।
Published : September 25, 2025 at 3:03 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ : ਕਮਲ ਕੌਰ ‘ਭਾਬੀ’ ਉਰਫ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਿਮਰਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ- ਇਹ ਚਲਾਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਚਲਾਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਖੁਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ (ਨਿਮਰਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। - ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਵਕੀਲ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ- "ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਇਆ ਬਿਆਨ"
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਮਲ ਕੌਰ ਉਰਫ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਨਿਮਰਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਹੁਣ ਬੇਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਿਮਰਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਰਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ।"
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਨਫੋਲੈਂਸਰ ਕਮਲ ਕੌਰ ‘ਭਾਬੀ’ ਉਰਫ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਸਣੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਮਰਤ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਲ ਕੌਰ ਉਰਫ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।