ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ SARKAR-E-KHALSA ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ, ਪੀੜਤ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਪਰਕ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੈਬਸਾਈਟ SARKAREKHALSA.ORG ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਪਰਕ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੈਬਸਾਈਟ (SARKAREKHALSA.ORG) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ।

ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪੋਰਟਲ (ETV Bharat)

ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ

ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬੈਟੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ।'

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਹਿਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। -ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਕਾਜਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ

'ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ'

ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

