ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਕਦਾ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਸਕਦਾ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕਲੌਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕਲੌਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ?
ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੈਂ ਡਬਲ ਐੱਮਏ, ਬੀਐੱਡ ਪਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 1999 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜੰਡਿਆਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।'
ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ?
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 2 ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਲਾਤ ਵੀ ਖਸਤਾ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਾਟ, ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਹੈ।'
2 ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਸਨ ਕਿ 1986 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। 2 ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੂਲ 15 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਕ
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ, ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਪਾਰਕ, ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਕ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰਾ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਆਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।
"ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ।" - ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਸ਼ਾ, ਅਕਸ਼ੈ ਗੋਇਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੰਜਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।