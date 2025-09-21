ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਰਖਾਣ ਨੇ KBC ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੜ੍ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਰਖਾਣ ਨੇ KBC ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੜ੍ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਤਰਖਾਣ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ' ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : September 21, 2025 at 3:07 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ "ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਦੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੌਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਗੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੀ ਰਹੀ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ "ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਵਰਗੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੇਬੀਸੀ ਜੇਤੂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਬੀਸੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2025 ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐੱਫ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਫ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐੱਫ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਬੱਚਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਪੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ।"
"ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਬੀਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਕਰੋੜਪਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ" -ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਥੇ ਮੇਰੀ ਆਯੂਸ਼ੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਬਾਵ ਦਿੱਤਾ "ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨਹੀਂ ਅਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਂ", ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ।
"ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" -ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਫਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿੱਤੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।"
7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਦੋ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ।"