ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਦੀ ਉਹ ਖੂਨੀ ਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਿਹਰੇ ਮੌਕੇੇ ਵਿਛ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੂੰ ਕੰਢੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਦੀ ਉਹ ਖੂਨੀ ਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਿਹਰੇ ਮੌਕੇੇ ਵਿਛ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੂੰ ਕੰਢੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਵਿਖੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ
Published : October 2, 2025 at 7:38 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੁਰਾਈ ਉਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਵਿਖੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੁਸਹਿਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦ
ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸਭ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਪਰ ਜਿਸ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਥੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ"
ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
"ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"- ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ
ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੌੜਾ ਵਾਟਕ ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦ ਲੋਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੌੜਾ ਫ਼ਾਟਕ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰੇਲ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਡੀਐਮਯੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ। ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਏਨੇ 'ਚ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸੀ।