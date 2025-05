ETV Bharat / state

ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਸੁਪਨਾ, ਹੁਣ 17 ਸਾਲਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ - ISHMEET SINGH SIVIA

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ ( ETV Bharat )

ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨਗਰ ਦਾ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਮੀਤ ਨੇ ‘ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ’ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 24 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਕੁਇੰਟਲ 60 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਦੇ ਰੈਪ ਫ਼ਰੰਟ ਸਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ (ETV Bharat) 'ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼'

