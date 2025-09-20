ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲਿਆ ! ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ ? ਸਮਝੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ? ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰਚ। ਵਧੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ?
Published : September 20, 2025 at 3:40 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲ 2023-2024 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ 3,06,041 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਕਰਜ਼ਾ 2,80,966 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ 25,075 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 40,144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਰ ਟਰਸਟੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਟ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੀ 2,382 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,25,508 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ 2,29,660 ਕਰੋੜ, ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 43 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ।
- ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2,59,426 ਕਰੋੜ, ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ।
- ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2,85,018 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ।
- ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ 3,20,925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 47 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ।
- ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 3,55,168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਸਾਡੇ ਹਲਾਤ ਉਲਟ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕੋਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮੁਆਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। - ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ
ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲ੍ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ੍ਹੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ, 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 1 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
2017 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ, 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 2 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ, 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ 2025 ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ, 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੈ।"
ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ 22,489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਲਗਭਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 1,17,407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਗਭਗ 20,034 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ 19,770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਨ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ 264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 24 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 2,641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡੈਡ ਲੋਨ
ਸੀਏ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੱਡ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ 26-27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡੈਡ ਲੋਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।"
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2025 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 84,116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ-
- ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ 34,533.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਸਬਸਿਡੀਆ 'ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ- 23,953.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ- 19,602.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ- 8,346.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ- 5,903.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਹੋਰ ਖਰਚੇ- 28,211.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਸ ਲਈ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਏ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਬਿੱਲ
1997-1998 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ 604 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਲ 2022-2023 ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ, 53 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਆਦਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰੀ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। - ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ
ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੀਏ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਜਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪੱਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਕੀ ਬੋਲੇ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1980 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ, ਤਾਂ 1 ਲੱਖ, 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।' - ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉੱਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। - ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੀ ਗਏ।'
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।