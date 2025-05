ETV Bharat / state

ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁੱਧ ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ? WHO ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਣੋ ਸੱਚਾਈ

ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁੱਧ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ? ( ETV Bharat )

Published : May 15, 2025 at 7:06 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 7:26 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਸ਼ਰੀ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁੱਧ ? (ETV Bharat) ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸਬੰਧੀ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਮਹਿਕਮਾ ਸਖ਼ਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 356 ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 40 ਕੇਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਨੀਮਲ ਹਜ਼ਬੈਂਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ (Special Arrange)

