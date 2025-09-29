ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਿਆ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : "ਦਰਿਆ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਚੇਗਾ"- ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ

ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਿਆ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : "ਦਰਿਆ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਚੇਗਾ"- ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ
Published : September 29, 2025 at 11:49 AM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ/ਕਪੂਰਥਲਾ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਿਆ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁਣ ਢਾਈ ਦਰਿਆ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ “ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਰੋਤ ਤੱਕ-ਨਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ”।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂਝ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿੳਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਿਆ ਦਿਵਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਹੀ ਦਰਿਆ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਿਆ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੁੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੁੰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ 2020 ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਿਣ ਮੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ।