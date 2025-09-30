ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਲਹੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਾਵਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਜਾ

ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਲਹੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਾਵਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਜਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੂਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ।
Published : September 30, 2025 at 7:57 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 121 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦੀ 25 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਇਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੋਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਦੂਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਸਾਲ 1835 'ਚ ਦੂਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੀਰਬਲ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਖਿਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਬੀਰਬਲ ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲਗਾਏ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਵਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਚਾਰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ 1835 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਬੀਰਬਲ ਦਾਸ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਗਤੀ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਖੇਡੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋਏ।- ਅਖਿਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੂਬੇ ,ਬੀਰਬਲ ਦਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 1835 'ਚ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਨਹੀਂ ਫੂਕਦੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ
ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਵਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਵੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪਾਇਲ ਇੱਥੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਾਵਣ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਢ ਕੇ ਉਥੋਂ ਖੂਨ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਖੂਨ ਰਾਵਣ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਇਲ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।"
ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੋ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਲਹੂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ।- ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਮਹੰਤ
ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ
ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਵਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਭਗਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਬੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਦੂਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਖਿਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਪੀੜੀ ਹਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਰਬਲ ਦਾਸ ਦੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ਜ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਵਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 10 ਪੁਤਲੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।