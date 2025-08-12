ਕਪੂਰਥਲਾ: ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
'ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ'
ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਾਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਐਤਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗਭਗ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਲਰ ਲਗਵਾਇਆ।"
ਨਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਠੇ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕੇਤਲੀਆਂ, ਲੱਸੀ, ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਨੱਥਾ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀਨਪੁਰਾ, ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ, ਕਾਂਜਲੀ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੰਨਾ
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾਸ਼ਤਾ
ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਗਰੀਬ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਸਤਾ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।"
'ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ'
ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਹਿਯੋਗ
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੂਲਰ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਨਾਥਾ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀਨਪੁਰਾ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਕਾਂਜਲੀ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਗਾਇਆ।
ਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਉੱਤੇ 150-200 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਸਤਾ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੋਵਰ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਜੈ ਗਰੋਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਓਪੀ ਖੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਢਾਬੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਓਪੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਜਾਂ ਫਿਰ 200 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
"ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਓਪੀ ਖੰਨਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" -ਵਿਜੈ ਗਰੋਵਰ, ਗਰੋਵਰ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ
'ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ'
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਹ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।