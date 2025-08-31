ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਲਾਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਜਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਟੇਡੀਅਮ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 4000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ 300 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 74 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 100kW ਪਾਵਰ ਲੋਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ 1,000kW ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਲਾਭ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਾਫੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ, ਰੈਸਲਿੰਗ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਪੀਅਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਰਕ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।