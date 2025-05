ETV Bharat / state

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋੜ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ - THE TRUTH BEHIND THE PETROL RUMORS

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋੜ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 9, 2025 at 4:19 PM IST 2 Min Read