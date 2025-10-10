ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਲੀਵਰ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅੰਕੜੇ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 10, 2025 at 2:18 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਡਨੀ, ਲੀਵਰ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਗਨ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਸਫਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਗਨ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟੋ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੋਨਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰਗਨ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਓਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ "ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3.3 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੋਨਰ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ
ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2013 ਵਿੱਚ 4990, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 6916, ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 8348, ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 9022, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 9539, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 10340, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 12666, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 7443, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 12259, ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 16041, ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 18378 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 18911 ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਏ।
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਡਿਸੀਜਡ ਡੋਨਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 860, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 587, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 483, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 466, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 67 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਲਿਵਿੰਗ ਡੋਨਰ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4357, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1987, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 167, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 1471 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 996 ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਕੀਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ
ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੀਵਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2013 ਵਿੱਚ 4153, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 5886, ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 6689, ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 6756, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 7429, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 8085, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 10604, ਸਾਲ 2020 'ਚ 6457, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 10638, ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 13338, ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 15435, ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 15505 ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਾਕੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ 253 ਦਿਲ ਦੇ ਅਤੇ 228 ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 44 ਪੈਨ ਕਿਰਿਆਸ ਅਤੇ ਨੌ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2025 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ'
ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੰਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
"ਮਰੀਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2,3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਨਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ 7 ਜਾਂ 8 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।"- ਡਾ. ਸ਼ਾਲੀਨ ਅਗਰਵਾਲ
'ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾਨੀ'
ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜੀਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਫੈਟ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਜੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੇਡਣਾ, ਕੁੱਦਣਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਜੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"- ਡਾ. ਪੰਕਜ ਸਹਿਜ, ਗੈਸਟਰੋ
'ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ'
ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4901 ਲੀਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3946 ਲੀਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਡੋਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਵਿੰਗ ਡੋਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਔਰਗਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸੀਜਡ ਡੋਨਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 952 ਹੋਏ ਨੇ, ਡਿਸੀਜਡ ਡੋਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਲੀਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਡੋਮੀਨੋ ਡੋਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੀਵਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।