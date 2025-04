ETV Bharat / state

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, UN ਅਤੇ WHO ਨੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ... - DEATH OF WOMEN DURING PREGNANCY

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ( ETV Bharat )

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੂਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2023 ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ 700 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 52 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤ ਹੁਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ 28.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਨਗੋ ਵਿੱਚ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ (ETV Bharat)



ਗਰਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

