3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਸਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅੱਪਡੇਟ
Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਵਧਿਆ ਤਾਪਮਾਨ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ।
Published : October 2, 2025 at 10:31 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 35 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 25 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਮਈ ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ।
ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ?
ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 37 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ 25 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਪਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ।
ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਸਾਰ ?
ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ।"
ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਇਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।