ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ: ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, 3 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀ। ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ।

punjab flood
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 9, 2025 at 12:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ 8 ਸਤੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7-7 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ

ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਰੀਸੀਵ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀਐਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ?

ਬਰਨਾਲਾ 5, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 7, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 4, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 2, ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ 4, ਮਾਨਸਾ ਚ 4, ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ 6, ਪਟਿਆਲਾ ਚ 2, ਰੂਪਨਗਰ ਚ 2, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੌਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਮੌਤਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ7
ਬਰਨਾਲਾ5
ਬਠਿੰਡਾ4
ਫਰੀਦਕੋਟ0
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ0
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ2
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ2
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ2
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ7
ਜਲੰਧਰ0
ਕਪੂਰਥਲਾ0
ਲੁਧਿਆਣਾ4
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ0
ਮਾਨਸਾ4
ਮੋਗਾ1
ਪਠਾਨਕੋਟ6
ਪਟਿਆਲਾ2
ਰੂਪਨਗਰ2
ਸੰਗਰੂਰ1
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ)2
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ)0
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ0
ਤਰਨ ਤਾਰਨ0

2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2064 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ196
ਬਰਨਾਲਾ121
ਬਠਿੰਡਾ21
ਫਰੀਦਕੋਟ15
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ0
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ86
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ108
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ329
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ208
ਜਲੰਧਰ93
ਕਪੂਰਥਲਾ145
ਲੁਧਿਆਣਾ85
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ12
ਮਾਨਸਾ95
ਮੋਗਾ52
ਪਠਾਨਕੋਟ88
ਪਟਿਆਲਾ109
ਰੂਪਨਗਰ58
ਸੰਗਰੂਰ107
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ)15
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ)28
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ23
ਤਰਨ ਤਾਰਨ70

ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 3 ਲੱਖ, 87 ਹਜ਼ਾਰ, 959 ਲੋਕ ਹੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1,36,105 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 1,45,000 ਲੋਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 38,614, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 15,503 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 5,728 ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 14,000 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 23,015 ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,581 ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- 3260, ਬਰਨਾਲਾ- 630, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ- 4235, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-3948, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-5581, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-1616, ਜਲੰਧਰ- 511, ਕਪੂਰਥਲਾ- 1428, ਮਾਨਸਾ- 178, ਮੋਗਾ- 155, ਰੋਪੜ- 313, ਪਠਾਨਕੋਟ- 1139 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ- 21 ਲੋਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 1,84,938.05 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਕੁੱਲ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ (ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਊਂਡ ਆਫ)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ27154
ਬਰਨਾਲਾ0
ਬਠਿੰਡਾ586.79
ਫਰੀਦਕੋਟ0
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ0
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ19036.888
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ17257.4
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ40169
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ8322
ਜਲੰਧਰ4800
ਕਪੂਰਥਲਾ17574.283
ਲੁਧਿਆਣਾ72
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ0
ਮਾਨਸਾ12207.38
ਮੋਗਾ2240
ਪਠਾਨਕੋਟ2442
ਪਟਿਆਲਾ10420
ਰੂਪਨਗਰ1080
ਸੰਗਰੂਰ6560
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ)2000
ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ)188.31
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ0
ਤਰਨ ਤਾਰਨ12828

7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 219 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 7771 ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 371 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ, ਬਰਨਾਲਾ- 630, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ- 2761, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ- 776, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ- 21, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- 1041, ਜਲੰਧਰ- 511, ਕਪੂਰਥਲਾ- 57, ਲੁਧਿਆਣਾ- 47, ਮਾਨਸਾ- 89, ਮੋਗਾ- 145, ਪਠਾਨਕੋਟ- 979, ਰੋਪੜ- 250 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ- 83 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹPUNJAB FLOOD AFFECTED AREASPM MODI VISIT IN PUNJABDEATHS IN PUNJAB FLOODPUNJAB FLOOD DEATH TOLL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲ? ਤਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ 'ਇਹ' ਕੰਘੀ

ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਪਿਤਰ-ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਰਾਤਰੀ-ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.