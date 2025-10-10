36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਪਤੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵਰਤ,ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ

36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਪਤੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵਰਤ,ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ
ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਗਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮਨਾਇਆ।
Published : October 10, 2025 at 7:12 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਤ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗਿਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾਬੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾਬੜਾ ਦੀ ਲੰਮੀਂ ਉਮਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
'36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਰਤ'
ਪਤੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾਬੜਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾ ਚੋਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।'
'ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੰਮੀਂ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।'-ਨਿਸ਼ਾ ਦਾਬੜਾ,ਪਤਨੀ
'ਨੱਚ-ਗਾਕੇ ਮਨਾਈ ਖੁਸ਼ੀ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਛਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾ ਮਾਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ, ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੜਵਡੇ ਵਟਾਏ, ਜੋ ਸਦਾ-ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚ-ਗਾਕੇ ਅਤੇ ਤੰਬੋਲਾ ਖੇਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਚੇਹਰੇ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚਮਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਧਾ ਸੀ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।
'ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੰਨ ਵੱਲ'
ਸ਼ਾਮ ਢਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਪਵਾਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਪਿਆਰ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਹਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।