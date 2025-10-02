ETV Bharat / state

ਇੱਥੇ 121 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 121 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਵਣ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਹਿਣ। ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ।

ਇੱਥੇ 121 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ... (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 2, 2025 at 2:00 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 121 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰੇਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ

ਖੇਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰੇਸੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 5:30 ਵਜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ?

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਰੂਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰੇਸੀ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਾਵਣ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 121 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਵਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਾਵਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੰਭਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ ਪਹਿਲਾ ਧੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ।

