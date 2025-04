ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਾ ( ETV Bharat )

ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਨੀਮਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 1:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਾ (ETV Bharat) ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ

