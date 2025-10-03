ETV Bharat / state

ਪਿਓ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਖੁੱਦ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਿਲਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।

FEROZEPUR CRIME
ਪਿਓ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਆਪਣੀ ਧੀ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ (ਉਮਰ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ।

ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਐੱਸਐੱਸਪੀ (ETV BHARAT)

'ਜਿਉਂਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ'

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, 'ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਤਰਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਉਂਦੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'

'ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਖੁੱਦ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ'

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਅੰਦਰ ਧੱਕਾ ਦੇਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'

'ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਕਾਰਣ'

ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਨ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।'


ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

FEROZEPUR CRIMEਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਖੁੱਦ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓILLICIT RELATIONSHIPFEROZEPUR CRIME INCIDENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ

Samsung Galaxy Tab A11+ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ DeX ਸਪੋਰਟ

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਮਚਾਉਣਗੇ ਧਮਾਲ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.