"ਮੌਜ-ਮਸਤੀਆਂ ਮਾਣ..." ਗੀਤ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਿਆ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਰਵਾਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੌਤ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
"ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਿਆ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਕਰਵਾਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
Published : October 13, 2025 at 1:45 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ (ਤਪਾ ਮੰਡੀ): ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੇ ਗੀਤ "ਕੱਲ ਸੁਬਹਾ ਨੂੰ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਮਾਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ" 'ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਾ ਮਾਣ ਸਕੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਲਈ।
ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਰਵਾਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਗ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ।
ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਸੁਧ ਹੋ ਕੇ ਡਾਂਸ ਫਲੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ, ਪਤੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਲੋਨੀ ਅੰਦਰ ਪਸਰਿਆ ਮਾਤਮ
ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਅੰਦਰ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿੰਕਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਲਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ "ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਮਾਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ" "ਕੱਲ ਸੁਬਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਯਾਰ,ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ" ਗਾਣੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨੱਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਗੀਤ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।