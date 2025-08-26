ETV Bharat / state

ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ PRTC ਬੱਸ ਸਣੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ, 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਖ਼ਮੀ - BARNALA BUS ACCIDENT

ਬਰਨਾਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ। 4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ। ਕਈ ਜਖਮੀ।

ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ PRTC ਬੱਸ ਸਣੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 26, 2025 at 1:56 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਹੰਡਿਆਇਆ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਲਟੋ ਕਾਰ, ਘੋੜਾ ਟਰਾਲਾ, 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਬੱਸ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 35 ਤੋਂ 40 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। - ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ

ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ PRTC ਬੱਸ ਸਣੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ (ETV Bharat)

ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸਣੇ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਖਮੀ

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਭਰੀ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਉਹ ਹੰਡਿਆਇਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਘੋੜੇ ਟਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਨੇ ਇਕਦਮ ਹੀ ਢਾਬੇ ਵੱਲ ਕਾਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਬਰੇਕ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਬੱਸ ਘੋੜੇ ਟਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ।

6 ਤੋਂ 7 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਡਿਆਇਆ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ 35 ਤੋਂ 40 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਤੋਂ 7 ਮਰੀਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

