ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਤਿਆਰ ਸਸਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ?

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2025 at 8:01 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 8:17 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਤਿਆਰ ਸਸਤਾ (Etv Bharat)

ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ, ਦੰਤ ਮੰਜਨ, ਨੈਪਕਿਨ, ਮੱਖਣ, ਘੀ, ਨਮਕੀਨ ਭੁਜੀਆ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਸ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ 12 ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 0 ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1200 ਸੀਸੀ ਅਤੇ 4 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 1500 ਸੀਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਆਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦਰਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਸਿਗਰੇਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਹਟਾ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ 2026 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦਰਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

TWO MAIN GST SLABS
ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (Etv Bharat)

ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਭੋਗਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੀਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ।

TWO MAIN GST SLABS
ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ (Etv Bharat)

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਸਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲੈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕਲਸਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

TWO MAIN GST SLABS
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ (Etv Bharat)

ਬਚੇਗੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ

ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।

48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘੁੰਮੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਲਦਾਰ ਸਲੈਬ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਗਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫੰਡ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੇ ਆਦੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀਆਈਸੀਯੂ

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਯਾਨੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾ ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਅਰ ਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਅਰ ਤਿੰਨ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਇਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਥ ਬੀਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਟੂ ਵੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਸਕੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਂ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਸਕਣਗੇ।"

Last Updated : September 8, 2025 at 8:17 PM IST

GST RATE CUTSGST ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀIMPACT OF GST CUT PUNJAB INDUSTRYਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਅਸਰGST SLABS

